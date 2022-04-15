При создании дизайнерской мебели успешно реализуются творческие идеи дизайнеров, учитываются все пожелания клиентов. Вот почему такие мебельные элементы становятся украшением любого помещения, выгодно подчеркивают его стиль, изысканный вкус своего владельца. Компания «Бизнес интерьер» разрабатывает и производит уникальную дизайнерскую мебель в единичном экземпляре. Она позволяет создавать зону идеального комфорта и уюта в доме или квартире.

О компании

Компания была образована в 2008 году. За время своего существования она успела занять высокие позиции в мебельной отрасли, завоевать любовь и признание клиентов. Опыт и знания специалистов, которые работают в «Бизнес интерьер», позволяют быстро найти индивидуальный подход в работе с каждым клиентом.

Специализируясь на дизайнерских предметах мебели, на верхние строчки приоритетов компания ставит дизайн и комфорт. Изготовленные по заказу, эксклюзивные модели прекрасно вписываются в интерьер, становятся украшением квартиры, коттеджа или частного дома.

Ведущие направления

«Бизнес интерьер» изготавливает мебель под индивидуальные проекты. Специалисты успешно проектируют и реализовывают самые смелые решения клиентов. Они всегда открыты для новых идей. Продукция, реализуемая компанией, идеально впишется в любой интерьер.

Комоды

Дизайнерский комод отлично подойдет не только для хранения вещей, но и станет украшением комнаты. Дизайнеры спроектируют комод любого размера и конфигурации в зависимости от пожеланий заказчика. Отыскать такой комод в магазине не получится, его можно только заказать.

Прикроватные тумбы

Необычная отделка на прикроватных тумбочках выглядит необычайно стильно, поэтому широко используется при изготовлении изделий. Производитель мебели изготовит дизайнерские прикроватные тумбочки любых габаритов, которые органично впишутся в общую концепцию любой спальни.

Шкафы

Для производства шкафов, как и всей остальной мебели, производитель выбирает материал высокого качества. С помощью шкафов получится выделить определенные зоны в помещении. Они станут не только местом для размещения вещей, но и эффектным предметом меблировки.

Консоли

Изящные консоли украсят любую прихожую или гостиную. Изысканно декорированные, они привнесут в общую стилистику интерьера ощущение уникальности и неповторимости. Консоль можно расположить в спальне, кухне, она везде будет уместна.

Кухонная мебель премиум класса

Создавая дизайнерские кухни, специалисты учитывают множество нюансов. Для их изготовления применяется высококачественный материал, фурнитура от ведущих производителей. Кухонную мебель отличают функциональность, удобство и высокий стиль.

Преимущества компании

Мы работаем без посредников, что позволяет нам устанавливать адекватные цены на продукцию.

Среди преимуществ нашей компании:

1. Производство в оговоренные сроки.

2. Предоставление гарантии.

3. Отсутствие переплат.

4. Изготовление мебели по индивидуальным заказам.

У нас нет дополнительных расходов за индивидуальный нестандартный проект. Производство качественной мебели обеспечивается квалифицированными специалистами, современным оборудованием.